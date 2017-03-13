Надежда Савченко удивила кардинальной сменой имиджа

Нардеп появилась в эфире в наряде зеленого цвета.

В социальных сетях активно обсуждают новый имидж народного депутата Украины Надежды Савченко, в котором она появилась в эфире телеканала News One, пишет Корреспондент.net.

Нардеп вела передачу в зеленом платье, у нее были ярко накрашены губы и подкрашены глаза.

Стилист телеканала Алиса Фан рассказала изданию "Страна", что нардеп сама захотела появиться в женственном образе. До этого эфира она отказывалась даже пудриться.

"Надежда сама поставила задачу - тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась", - рассказала стилист.