У жительницы Воронежа из розеток течет «кровь» в квартире

Сотрудники управляющей компании, полиции, Роспотребнадзора, а также спасатели не могут объяснить, что за загадочная жидкость появилась в квартире жительницы Воронежа, сообщает «TV Губерния»

9 марта в квартире на первом этаже десятиэтажки из розетки и распределительной коробки начала течь жидкость, внешне сильно напоминающая кровь. Непонятная субстанция неприятно пахла и пенилась.

Хозяйка квартиры, обнаружив это, сразу же позвонила в управляющую компанию.

- Мне пришлось долго доказывать по телефону, что я не сошла с ума, - рассказывает девушка. - В итоге мне всё-таки поверили и прислали сантехника вместе с электриком.

Визитеры не смогли объяснить произошедшее и выяснить причины его появления. Поэтому жительница Воронежа позвонила спасателям. Вместе с ними приехали и полицейские.

- Они тоже не смогли мне ничего объяснить и взяли с меня расписку, что я не буду ночевать в этой квартире, - рассказывает хозяйка жилища.

10 марта квартиру посетили сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробу воздуха, чтобы выяснить, опасно находится в квартире или нет.

По их данным, пробы были проверены на индекс токсичности и никаких отклонений от нормы выявлено не было. Санитараные врачи сказали о безопасности нахождения в странной квартире - здоровью и жизни людей необычная субстанция не угрожает.

Анализ самой жидкости так и не был проведен. В Роспотребнадзоре сказали, что не уполномочены его делать, для этого необходима специализированная лаборатория.