Президент Кыргызстана сделал заявление

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Президент Кыргызстана сделал заявление

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем заявлении связал критику с предстоящими выборами, передает ИА «NewTimes.kz».

«В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного Президента независимого Кыргызстана. Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования. Наглая и безнравственная подмена ложью и клеветой святых для нашего народа принципов свободы слова. Хотелось бы напомнить, что главная обязанность и право журналистов и СМИ – это доведение до людей честной и правдивой информации, объективных фактов, а не фейковых новостей, лжи, и клеветы», - говорится в заявлении президента.

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