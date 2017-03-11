​Украину предупредили об угрозе химической катастрофы

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​Украину предупредили об угрозе химической катастрофы

В зоне боевых действий на востоке Украины велик риск утечки химикатов, что чревато катастрофическими последствиями для окружающей среды и здоровья местного населения. Об этом заявил спецдокладчик Совета ООН по правам человека Баскут Тунджак, сообщает Lenta.ru.

По его словам, в Донбассе расположены крупные химические и промышленные заводы. Вооруженные столкновения происходят в непосредственной близости от этих промышленных предприятий.

Он напомнил, что 24 февраля было обстреляно здание, в котором хранилось семь тонн хлора. Контейнеры с газом не пострадали, но в случае повреждения только одного из них могли погибнуть все, кто находился в радиусе 200 метров. При большем ущербе пришлось бы в течение суток эвакуировать всех проживающих на расстоянии до 7,4 километра.

Эксперт ООН призвал стороны конфликта учитывать гражданский характер объектов такой инфраструктуры и систем подачи воды. Он заявил, что прилегающие к ним территории необходимо демилитаризовать.

Тунджак также рекомендовал обеспечить работников служб водоснабжения соответствующей экипировкой и оборудованием на случай повреждения складов с хлором. Это касается районов как контролируемых киевским правительством, так и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

8 марта сообщалось, что после трехдневного простоя возобновила работу Донецкая фильтровальная станция (ДФС), снабжающая водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения. До этого ее территорию вновь разминировали - после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который произошел 5 марта, там оставались неразорвавшиеся снаряды.

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