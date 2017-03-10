​Лукашенко пригрозил Медведеву расплатой

Лукашенко добавил, что Белоруссия ждет от России выполнения договоренностей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередными скандальными высказываниями в адрес российского руководства. Он заявил, что между российской и белорусской сторонами не должна «лежать бухгалтерия», сообщает Газета.ru.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить (за российский газ. - «Газета.Ru») как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия», - цитирует агентство «БелТА» главу Белоруссии.

По словам Лукашенко, «бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений». При этом Лукашенко добавил, что Белоруссия ждет от России выполнения договоренностей.

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200».

Белорусская сторона ожидает от России выполнения своих обязательств в рамках Евразийского союза - «по содержанию и по духу».

«Если мы строим наш союз - единое государство мы замахнулись построить, - то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», - отметил Лукашенко.

Лукашенко заявил и намерение придерживаться твердой позиции в переговорах. «Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», - резюмировал Лукашенко.

Демарш белорусского лидера - это реакция на состоявшееся 7 марта в Бишкеке заседание глав правительств стран ЕврАзЭС. В ходе мероприятия возникла полемика между премьерами РФ и Белоруссии Дмитрием Медведевым и Андреем Кобяковым. В частности, Кобяков заявил, что не видит реальных успехов в интеграции на пространстве ЕврАзЭС.

«Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам - порядка $200 за тысячу кубометров, - сказал российский премьер. - Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже».

В состав ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Однако свое недовольство газовыми ценами выражали только белорусы, так что заявление Медведева, очевидно, адресовано именно белорусской делегации.