В Беларуси приостановили сбор налога на тунеядство

В Беларуси сбор с "тунеядцев" по решению властей не будет взыскиваться в течение года. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Сам декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменяться не будет, пишет eurobelarus.info.

"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", - Александр Лукашенко.

Декрет № 3 Лукашенко назвал не экономическим и финансовым, а идеологическим и моральным.

"Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это - главное", - сказал он.

При этом Лукашенко заявил об отвратительном и безответственном исполнении декрета со стороны чиновников.

"Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций - это их прежде всего работа. А контроль - за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня по 200-500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения", - отметил он.

Лукашенко поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3.

"Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех - депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы - всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А Администрация Президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог вы обидите хоть одного человека", - заявил глава государства.

Возвращать уже взысканные суммы сбора Лукашенко не намерен.

"Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", - цитирует Лукашенко БелТА.