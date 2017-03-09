​В Киеве неизвестный расстрелял отца с детьми

Происшествие случилось в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка.
Неизвестный расстрелял мужчину и ранил двух детей в одном из районов Киева. Об этом сообщила представитель Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик, передает РИА Новости.
"Столичная полиция разыскивает подозреваемых в убийстве мужчины. Киевлянин вместе с двумя детьми возвращался домой на автомобиле. У дома неизвестный расстрелял "Мерседес": мужчина погиб, а детей доставили в больницу", - написала Блищик на своей странице в Facebook.
Как отмечается, происшествие случилось в Голосеевском районе Киева, на месте работают следственно-оперативные группы главного и районного управлений участка. Проводится осмотр, в ходе которого предварительно выяснилось, что злоумышленник сделал шесть выстрелов, предположительно - из пистолета Макарова. На момент приезда правоохранителей установлено, что дети находились в салоне авто, информация об их состоянии уточняется.
По факту убийства начато уголовное дело, личность убитого установлена, это местный житель, который занимался бизнесом. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев события, проводится тщательный осмотр прилегающей территории.
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