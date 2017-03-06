В России начнут наказывать казахстанских водителей

Как сообщает газета Коммерсант, выписывать иностранным водителям штрафы с дорожных камер позволит новое межправительственное соглашение, сообщает радио Маяк.
Ожидается, что российские автоинспекторы смогут передавать в правоохранительные органы Белоруссии и Казахстана данные о превышении скорости, выезде на встречную полосу и других нарушениях, зафиксированных в России.
При этом российских водителей также начнут штрафовать за допущенные в Белоруссии и Казахстане нарушения правила дорожного движения.
В настоящее время водителя иностранного государства могут наказать только за грубое нарушение ПДД.
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