В России начнут наказывать казахстанских водителей

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В России начнут наказывать казахстанских водителей

Как сообщает газета Коммерсант, выписывать иностранным водителям штрафы с дорожных камер позволит новое межправительственное соглашение, сообщает радио Маяк.

Ожидается, что российские автоинспекторы смогут передавать в правоохранительные органы Белоруссии и Казахстана данные о превышении скорости, выезде на встречную полосу и других нарушениях, зафиксированных в России.

При этом российских водителей также начнут штрафовать за допущенные в Белоруссии и Казахстане нарушения правила дорожного движения.

В настоящее время водителя иностранного государства могут наказать только за грубое нарушение ПДД.

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