В России пенсионерку раздавило глыбой льда на глазах у маленького внука

В Кирове снежная глыба, сошедшая с крыши четырёхэтажного дома, убила пожилую женщину. Пенсионерка шла по тротуару с маленьким внуком. Малыш чудом остался цел, пишет Лайф.
— Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате падения на неё с крыши дома снежной массы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Кировской области Мария Меркулова. —
"Днём 5 марта текущего года с одного из домов по улице Преображенской города Кирова с крыши четырёхэтажного дома на женщину, идущую по тротуару с внуком, упала снежная масса. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Ребёнок не пострадал", - заявили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, которые проводят первоначальные следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.