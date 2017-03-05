В России пенсионерку раздавило глыбой льда на глазах у маленького внука

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В России пенсионерку раздавило глыбой льда на глазах у маленького внука

В Кирове снежная глыба, сошедшая с крыши четырёхэтажного дома, убила пожилую женщину. Пенсионерка шла по тротуару с маленьким внуком. Малыш чудом остался цел, пишет Лайф.

— Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате падения на неё с крыши дома снежной массы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Кировской области Мария Меркулова. —

"Днём 5 марта текущего года с одного из домов по улице Преображенской города Кирова с крыши четырёхэтажного дома на женщину, идущую по тротуару с внуком, упала снежная масса. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Ребёнок не пострадал", - заявили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, которые проводят первоначальные следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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