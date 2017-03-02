​В Москве обрушился строящийся тоннель

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​В Москве обрушился строящийся тоннель

Один человек погиб.

На Калужском шоссе в Новой Москве произошло обрушение строящегося тоннеля, пишет Лента.ру со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе», - рассказал собеседник.

Источник уточнил, что разрушение произошло в зоне залива бетона - в этот момент там находились люди. Большинство выбралось самостоятельно, при перекличке обнаружилась пропажа одного рабочего.

На данный момент известно только об одном погибшем.

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