​В Москве обрушился строящийся тоннель

Один человек погиб.
На Калужском шоссе в Новой Москве произошло обрушение строящегося тоннеля, пишет Лента.ру со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе», - рассказал собеседник.
Источник уточнил, что разрушение произошло в зоне залива бетона - в этот момент там находились люди. Большинство выбралось самостоятельно, при перекличке обнаружилась пропажа одного рабочего.
На данный момент известно только об одном погибшем.
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