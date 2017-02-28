Таксист возит бесплатно умных студентов

В Махачкале 58-летний таксист Ибрагим Расулов не берет деньги со студентов, правильно ответивших на его вопросы, передает портал mngz.

Таксист вежливо спрашивает: "Хотите, я вам задам вопрос. Ответите правильно на три - поездка будет бесплатной".

Чаще всего пассажиры соглашаются на предложение, есть и те, кто отказывается, боясь показаться невежами.

Вопросы Ибрагим Газиханович задает по биологии, истории и литературе. В приоритете - история родного Дагестана. У аварцев он спрашивает аварскую историю, лезгинов - лезгинскую, лакцев - лакскую и так далее. С теми, кто затрудняется ответить, охотно делится своими знаниями.

Такие экзамены водитель проводит уже более двух лет. При этом на студентах он теряет около тысячи рублей в день.

В фирме, где работает Ибрагим, поддержали его инициативу. Планируется установить в машине видеокамеры, записи с которой разместят в Интернете. Если это вызовет интерес, намерены сделать проект на местном телевидении.