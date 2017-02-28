Таксист возит бесплатно умных студентов

Автор:
Таксист возит бесплатно умных студентов

В Махачкале 58-летний таксист Ибрагим Расулов не берет деньги со студентов, правильно ответивших на его вопросы, передает портал mngz.

Таксист вежливо спрашивает: "Хотите, я вам задам вопрос. Ответите правильно на три - поездка будет бесплатной".

Чаще всего пассажиры соглашаются на предложение, есть и те, кто отказывается, боясь показаться невежами.

Вопросы Ибрагим Газиханович задает по биологии, истории и литературе. В приоритете - история родного Дагестана. У аварцев он спрашивает аварскую историю, лезгинов - лезгинскую, лакцев - лакскую и так далее. С теми, кто затрудняется ответить, охотно делится своими знаниями.

Такие экзамены водитель проводит уже более двух лет. При этом на студентах он теряет около тысячи рублей в день.

В фирме, где работает Ибрагим, поддержали его инициативу. Планируется установить в машине видеокамеры, записи с которой разместят в Интернете. Если это вызовет интерес, намерены сделать проект на местном телевидении.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.02.2017, 14:59
  
Бухгалтера бесплатно проконсультируют актюбинцев
19.01.2017, 12:55
  
Более 70 процентов казахстанских студентов обучаются платно
11.01.2017, 11:42
  
В МВД РК рассказали правила временной регистрации для студентов 1
16.12.2016, 15:38
  
Интернет и ноутбуки понижают успеваемость студентов - ученые
16.11.2016, 20:47
  
О неготовности полицейских к терактам говорили студенты
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
вообще кавказцы любят делать благородные поступки, нет детских домов и домов престарелых, на ютубе с пранкером который в Казахстане обклеил себя деньгами и написал кому надо берите задержала полиция(хотя в других странах нигде такой ерундой не страдают) поэтому кавказцы ассоциируются в глазах слабой половины  с истинными мужчинами, также могут возить бесплатно  в автобусах http://pikabu.ru/story/chechenskaya_respublika_groznyiy_856950
Ответить
28.02.2017, 18:15
Последние новости раздела
В России мать бросила младенца на съедение собакам
Скончался российский актер Алексей Петренко 2
Неожиданное признание сделала вдова Мурата Насырова
​Президенту Азербайджана предложили назначить тещу министром обороны 6
​В Узбекистане появится банкнота номиналом 10 тысяч сумов
​Алиев назначил супругу первым вице-президентом Азербайджана
Казахстанцы бросились брать квартиры в ипотеку в Новосибирске 3
Постпред России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 3
Белорусы вышли на митинг против Лукашенко 1
В Якутии несовершеннолетнюю похитили из-за долга за косметику
Loading...