​В Узбекистане появится банкнота номиналом 10 тысяч сумов

На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5000 сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.
Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые банкноты номиналом 10 тысяч сумов, подтвердил «Газете.uz» ряд источников в Центробанке и в правительстве.
С утра вторника в социальных сетях распространилась копия постановления Сената Олий Мажлиса о вводе новых денежных билетов. Такой документ на самом деле подписан, отметили источники.
Точная дата ввода новых купюр в обращение пока неизвестна. Изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени.
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