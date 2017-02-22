​В Узбекистане появится банкнота номиналом 10 тысяч сумов

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​В Узбекистане появится банкнота номиналом 10 тысяч сумов

На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5000 сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.

Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые банкноты номиналом 10 тысяч сумов, подтвердил «Газете.uz» ряд источников в Центробанке и в правительстве.

С утра вторника в социальных сетях распространилась копия постановления Сената Олий Мажлиса о вводе новых денежных билетов. Такой документ на самом деле подписан, отметили источники.

Точная дата ввода новых купюр в обращение пока неизвестна. Изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени.

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