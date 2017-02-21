В США скончался постпред России при ООН

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В США скончался постпред России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет, передает Лента.ru.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», - говорится в сообщении МИД России.

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992-м стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год - посол России в Бельгии, постпред при НАТО. В дальнейшем занимал пост посла в Канаде, посла по особым поручениям. С апреля 2006 года - постоянный представитель России при ООН.

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