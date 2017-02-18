В России автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов

Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.
ДТП произошло во Владивостоке на острове Русский, передает Motor.kz.
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, находившийся в салоне авто. В результате ДТП пострадали три пешехода, из них двое госпитализированы.
Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.
Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством категории «В» в 2003 году. Автомашину Toyota Cami приобрела 14 февраля 2017 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась. В момент совершения ДТП она находилась в трезвом состоянии.
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