Россия к лету планирует погасить все долги СССР

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Россия к лету планирует погасить все долги СССР

По мнению эксперта, на внешний долг РФ этот исторический факт никак не повлияет.

Россия намерена погасить последний долг СССР до лета, пишут "Известия".

По информации источника издания в правительстве, соглашение о погашении долга перед Боснией и Герцеговиной на 125,2 миллиона долларов уже готово. Оно может быть подписано в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета. В Минфине РФ подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года.

Босния и Герцеговина была образована в результате разделения Югославии и получила право на истребование части долга бывшего СССР. Долг перед Югославией образовался за счет разницы в стоимости импорта и экспорта.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что на внешний долг России этот исторический факт никак не повлияет, поскольку сегодня вопрос внешнего долга сместился в сторону корпоративного сектора.

"Долг корпоративного сектора, по некоторым оценкам, достигает 700 миллиардов долларов, при этом объем международных резервов - 394 миллиарда. И хотя санкции несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные", - отметил эксперт.

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