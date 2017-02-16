Застройщик из Казахстана будет строить дома в Санкт-Петербурге

На бывшей территории молочного завода «Петмол» бизнесмены построят жилье бизнес и комфорт-класса. Общий объем инвестиций - восемь миллиардов рублей, ключи от квартир покупатели получат в 2019-м. Планы довольно амбициозные - к этому моменту новый игрок хочет занять уже пятипроцентную долю рынка.

«Мы изучили спрос, изучили рынок предложений соответственно. Мы считаем, что нашей компании с учетом утвержденных и разработанных стандартов по строительству качества, а также определенного рода эстетических новинок и атрибутов, есть что предложить на этом рынке», - говорит руководитель дивизиона строительной компании в России Максим Чернышов.

В перспективе для строительства иностранные инвесторы рассматривают и другие районы города, в частности, Петроградский. Следующим шагом станет освоение Москвы и городов-миллионников.