В России женщина разбилась насмерть спасая кота

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В России женщина разбилась насмерть спасая кота

Женщина упала с 15-го этажа.

В Смоленской области России женщина упала с 15-го этажа, пытаясь спасти кота, сообщает SmolDaily.ru.

Трагедия произошла накануне вечером в городе Ярцево. По словам очевидцев, кот 50-летней женщины вылез и застрял между балконами на 15-м этаже. Хозяйка отправилась спасать домашнего любимца и сорвалась вниз. Она погибла на месте.

Когда супруг погибшей узнал о случившемся, ему стало плохо. Медики оказали ему помощь.

Кот остался жив, он продолжил сидеть между лоджиями.

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