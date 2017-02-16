В России женщина разбилась насмерть спасая кота

Женщина упала с 15-го этажа.
В Смоленской области России женщина упала с 15-го этажа, пытаясь спасти кота, сообщает SmolDaily.ru.
Трагедия произошла накануне вечером в городе Ярцево. По словам очевидцев, кот 50-летней женщины вылез и застрял между балконами на 15-м этаже. Хозяйка отправилась спасать домашнего любимца и сорвалась вниз. Она погибла на месте.
Когда супруг погибшей узнал о случившемся, ему стало плохо. Медики оказали ему помощь.
Кот остался жив, он продолжил сидеть между лоджиями.
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