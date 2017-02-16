В России женщина разбилась насмерть спасая кота

Женщина упала с 15-го этажа.

В Смоленской области России женщина упала с 15-го этажа, пытаясь спасти кота, сообщает SmolDaily.ru.

Трагедия произошла накануне вечером в городе Ярцево. По словам очевидцев, кот 50-летней женщины вылез и застрял между балконами на 15-м этаже. Хозяйка отправилась спасать домашнего любимца и сорвалась вниз. Она погибла на месте.

Когда супруг погибшей узнал о случившемся, ему стало плохо. Медики оказали ему помощь.

Кот остался жив, он продолжил сидеть между лоджиями.