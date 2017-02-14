Сотрудник ритуального агентства перепутал тела покойников в России

В Челябинске провели расследование инцидента, случившегося в морге, где перепутали тела двух умерших женщин.
Выяснилось, что во всем виноват сотрудник ритуального агентства «Вечность», передает телеканал НТВ.
Как сообщалось ранее, в морге Челябинска перепутали тела двух пожилых женщин в возрасте 78 лет и 91 года. Родственники одной из них не заметили ошибку и похоронили чужую бабушку. Подмену увидели родные второй пожилой женщины.
В ходе расследования выяснилось, что покойниц перепутал сотрудник бюро ритуальных услуг «Вечность». Агента уволили, а директор фирмы принес извинения родственникам.
В прокуратуре сообщили, что родные потребовали эксгумации тел. После чего прошли повторные похороны, сообщает «Интерфакс».
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