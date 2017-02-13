Священник на внедорожнике сбил другого священника в России

В России произошло ДТП с участием двух священнослужителей, один из них за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser сбил своего коллегу на пешеходном переходе, сообщает L!FE.

Инцидент произошел в городе Владимир 11 февраля утром. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы областного управления МВД Андрей Тутуев, священник, сидевший за рулем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован. По факту случившегося проводится проверка.