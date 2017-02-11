На Алтае брошенного матерью на морозе ребенка спасла собака

В Алтайском крае собака спасла жизнь двухлетнему ребенку, которого бросили на морозе, передает РИА Новости со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.
В январе местная жительница ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и одежды. Ребенок остался жив благодаря собаке, которая согревала его своим телом.
Замерзающего мальчика случайно обнаружил посторонний человек. Сейчас медики оказывают ребенку помощь в связи с переохлаждением. Как долго он пробыл на холоде, не уточняется.
Мать вернулась домой лишь спустя четыре дня после того, как ребенка нашли.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.
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