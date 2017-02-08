Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать

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Соперник Емельяненко пообещал его нокаутировать

Американец признался, что давно мечтал провести поединок с Емельяненко.

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион пообещал нокаутировать россиянина Федора Емельяненко во время поединка, который пройдет в Сан-Хосе 18 февраля. Слова спортсмена приводит портал AllBoxing.ru.

«Мой стиль - это агрессия, атлетизм, разнообразие и мобильность. Стиль Федора - агрессия, движение вперед, дикая мощь и креативность. И это рецепт для отличной драки. Когда фанаты включат телевизор 18 февраля, а они включат, потому что Федор является легендой, я нокаутирую эту легенду», - заявил Митрион.

Американец признался, что давно мечтал провести поединок с Емельяненко. Бой состоится 18 февраля в американском Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172.

40-летний Емельяненко возобновил спортивную карьеру в 2015 году. В период с декабря 2000-го по июнь 2010 года россиянин оставался непобежденным, за что получил прозвище Последний император. Он провел 41 бой, в котором одержал 36 побед (11 нокаутом) при 4 поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
у меня такое впечатление, что бойцы громко обещающие победу обычно проигрывают lol
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08.02.2017, 10:13
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