Уроженец Казахстана стал главой МЧС Армении

Министром по чрезвычайным ситуациям Армении стал уроженец Усть-Каменогорска Давид Тоноян.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Армения (РА), передает news.am.

Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года. Высшее образование получил на исторической родине, в Ереванском госуниверситете.

В разные годы Тоноян работал в военной полиции Армении, министерстве обороны РА, представителем вооруженных сил Армении в НАТО. С 2010 года занимал должность первого замминистра обороны Армении.