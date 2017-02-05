Кайрат из Уральска удивил российских комиков странным голосом и шутками про Казахстан

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Кайрат из Уральска удивил российских комиков странным голосом и шутками про Казахстан

Казахстанец прошёл отборочный тур шоу "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ, передает Информбюро.

Шутки 24-летнего Кайрата покорили известных стендаперов России. Молодой человек сразил их не только своим чувством юмора, но и необычным голосом.

"Вы, наверное, думаете, что я отдал свой голос за Назарбаева", - с этого начал своё выступление Кайрат на шоу "Открытый микрофон".

Парень рассказывал о стране, отношениях и стереотипах, которые сложились вокруг образа казахстанца.

"Когда мне исполнилось три года, я первый раз услышал свой голос. А когда я услышал свой голос, я три месяца молчал. Потом меня повели к логопеду, логопед спросил: "Почему молчишь, давай поговорим". Я начал рассказывать, логопед сказал: "Заткнись! Ты правильно делаешь: разговаривать - это не твое. Найди себе другое хобби", - продолжал Кайрат.

Больше всего шутки казахстанца понравились российской актрисе сатирического жанра, продюсеру, экс-участнице команд КВН "25-я" и продюсеру телешоу Stand Up Юлии Ахмедовой. Вместе с ней в состав жюри вошли такие комики, как Роман Белый, Слава Комиссаренко и Тимур Каргинов.

Не так давно видео с жалостливым рэпом из Кыргызстана покорило Михаила Галустяна. Вместе с ним Тимати и Кэти Топурия влюбились в кыргызского вайнера. Их рассмешило видео с эмоциональной песней про любовь в его исполнении.

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