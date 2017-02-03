​Витас сделал официальное заявление

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​Витас сделал официальное заявление

Продюсер певца пытался запретить петь песни Витаса.

Российский певец Витас сделал официальное заявление по поводу исполнения его песен, в том числе казахстанцем Димашем Кудайбергеновым, передает Zakon.kz.

"Дорогие друзья! Хочу сделать официальное заявление: за последние четыре дня негатива в мою сторону, в социальных сетях, стало слишком много. Хочу сказать, что я с уважением отношусь к любой творческой деятельности, к любому творческому человеку. Никогда не считал для себя возможным обращаться в судебные органы или заниматься анализом, разбирательством чужого творчества, вмешиваться в творческую жизнь и деятельность других артистов. И никогда не буду этого делать.

Что касается юридических коллизий, периодически возникающих спорных вопросов вокруг каждого артиста - это прерогатива продюсера и компании , которая представляет интересы в той или иной стране. Всегда были и будут юридические споры и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально , но это никоем случае не должно привести к негативу, конфликтам , а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки", - написал Витас в соцсетях.

Напомним, по информации китайских СМИ, продюсер Витаса обратился с жалобой в адвокатскую компанию Watson&Band. В заявлении говорится о запрете использования казахстанским певцом Димашем Кудайбергеновым песен Витаса. Письмо Пудовкина было отправлено на центральный телеканал в городе Чаньша провинции Хунань, где проводится конкурс «I am singer-2017», в котором принимает участие Димаш.

Во втором этапе песенного состязания, по решению режиссеров конкурса, Димаш исполнил песню российского артиста Витаса «Опера №2». Он стал победителем второго тура, получив невероятную славу и любовь китайских поклонников.

Китайские фанаты певца назвали его «казахским Витасом». Однако сам Димаш не согласен с таким сравнением.

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