Автора статьи New York Daily News о Карлове в Кремле назвали "невменяемым"

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Автора статьи New York Daily News о Карлове в Кремле назвали "невменяемым"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материал New York Daily News об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова мог написать лишь человек с извращенным пониманием того, "что такое хорошо, а что такое плохо", передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство потребует извинений от американской газеты за статью, в которой автор сравнил Карлова с послом Третьего рейха. Американский журналист Герш Кунтцман написал, что не "льет слезы" по российскому дипломату, и назвал убийство Карлова "свершившимся правосудием". Как отметила Захарова, статья Кунтцмана в целом оправдывает действия террориста.

"Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую - полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим безусловно относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерена ли Москва добиваться извинений от автора статьи.

Кунтцман ранее отказался извиняться за свою статью об убийстве Карлова.

Российский посол в Турции Андрей Карлов погиб в понедельник во время вооруженного нападения в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника дипломата, несколько раз выстрелил Карлову в спину и был уничтожен полицией. В России случившееся назвали терактом.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Очень фантастическая история, в которую я сам не верю?... Но..., Россия и Турция хотят дружить и отстоять свои интересы.Убивают посла. Кому это выгодно? Как ни странно, но обоим властителям. У одного, на следующий день пресс конференция и это является ещё одним поводом скрепления населения вокруг себя. Второй получает дружбу Первого в борьбе против своих врагов.Есть фанатики от религии, есть фанатики националисты, есть фанатики "патриоты". Всё зависит от того кто и как промывает мозги, кто пропагандирует эти идеи. Идеологию нельзя навязывать, есть папа и мама, учителя, которые должны воспитывать человеческие принципы и мораль в детях. Для всех взрослых существует закон. Чего не хватает? Моральных принципов... Посылают детей на смерть и потом говорят родителям, женам и детям "Извините, он пал как герой, Вы должны им гордится!"angry
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22.12.2016, 21:10
фото пользователя 1870
1870
земляк, в статье никакой истории не вижу. Позиция ведомства - да, не более того, по человечески понятная. Касательно отношения идеологических противников - неудивительно, но их мало (адекватных людей гораздо больше во всем мире). "Синдром Климкина", или как там - уже определяли в сми. По мне так, реакция гершей, нокии нашего, или майданутых чинуш известных - "танцующие на костях". И только лишь.
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22.12.2016, 21:21
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