Автора статьи New York Daily News о Карлове в Кремле назвали "невменяемым"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материал New York Daily News об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова мог написать лишь человек с извращенным пониманием того, "что такое хорошо, а что такое плохо", передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство потребует извинений от американской газеты за статью, в которой автор сравнил Карлова с послом Третьего рейха. Американский журналист Герш Кунтцман написал, что не "льет слезы" по российскому дипломату, и назвал убийство Карлова "свершившимся правосудием". Как отметила Захарова, статья Кунтцмана в целом оправдывает действия террориста.

"Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую - полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим безусловно относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерена ли Москва добиваться извинений от автора статьи.

Кунтцман ранее отказался извиняться за свою статью об убийстве Карлова.

Российский посол в Турции Андрей Карлов погиб в понедельник во время вооруженного нападения в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника дипломата, несколько раз выстрелил Карлову в спину и был уничтожен полицией. В России случившееся назвали терактом.