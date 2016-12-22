​В Москве прощаются с Андреем Карловым, жестоко убитым в Турции

В день, когда был убит посол, российский президент, оценивая случившееся, сказал, что Карлов погиб на боевом посту.

В Москве прощаются с Андреем Карловым, послом России в Турции, который был убит в Анкаре. Церемония проходит в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Гроб с телом дипломата установлен в центральном вестибюле здания. Возле него почетный караул несут солдаты Преображенского полка, сообщает 1 Канал.

В эти минуты церемония прощания с Андреем Карловым еще продолжается. Сюда, на Смоленскую площадь, идут коллеги дипломата, его друзья, да и просто те, кого трагедия в Анкаре не оставила равнодушным. У дверей здания российского внешнеполитического ведомства живые цветы, венки, в том числе, от дипломатических представительств не только Северной и Южной Кореи, Турции - стран в которых работал Андрей Карлов, и где его хорошо знают и помнят - но и от других государств.

Сегодня в холле у входа в здание МИДа, на мемориальной доске, где увековечены имена российских дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей, появилось и имя Андрея Карлова.

Проститься с Карловым пришли и многие его зарубежные коллеги, которые, может, никогда с ним не встречались, но все же высоко ценят погибшего товарища, как известного профессионала, который, и это не будет преувеличением, всего себя отдавал работе. На гражданскую панихиду приехали также ведущие российские политики, лидеры парламентских фракций, председатели Совета Федерации и Госдумы. Приехал и премьер-министр Дмитрий Медведев. На церемонию прощания приехал и Владимир Путин.

Накануне, ради того, чтобы отдать дань памяти погибшему, глава государства принял решение перенести на сутки запланированную ежегодную пресс-конференцию. Накануне был опубликован указ главы государства о присвоении Карлову посмертно звания Героя России «за стойкость и мужество, а также большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны».

После церемонии прощания гроб с телом посла перевезут в Храм Христа Спасителя, где пройдет отпевание. Церковную службу проведет патриарх Кирилл. Он был лично знаком с Андреем Карловым. Похороны состоятся сегодня на Химкинском кладбище.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре. Нападение произошло во время открытия фотовыставки в центре современного искусства. Российского дипломата расстреляли, когда он произносил речь с трибуны. Убийцей посла РФ в Анкаре Андрея Карлова был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, 1994 г.р., он был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки госпереворота, который произошел 15 июля. 22-летний мужчина был участником террористической организации ФЕТО. Мужчина проник на место проведения выставки, где выступал посол, под видом полицейского, однако предъявленное нападавшим удостоверение могло быть поддельным. Нападавший был убит. При нем было обнаружено полицейское удостоверение.