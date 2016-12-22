​В Москве уточнили количество пострадавших при взрыве на станции метро

Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда.

В результате взрыва газового баллона на станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек, передает Лента.ру со ссылкой на сообщение столичного главка Следственного комитета.

Двое из пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.

«По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ, вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы, произошел хлопок газа», - отмечается в сообщении.

Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда.

Как рассказали в главном управлении МЧС по Москве, утром в четверг поступило сообщение о происшествии «в подуличном переходе южного вестибюля» станции метро «Коломенская», находящегося на ремонте. Там при проведении газосварочных работ произошла разгериметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 0,5 квадратного метра.

Пожар был оперативно ликвидирован. Подземка работает в штатном режиме.