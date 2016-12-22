У метро в Москве прогремел взрыв

Предположительно два человека получили ранения.
В районе метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв. По данным представителей метрополитена никто не пострадал, передает РИА Новости.
В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил изданию, что по уточненным данным, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.
В интернете уже появилось видео с места взрыва. На кадрах видны люди, стоящие перед входом в метро, и автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строительной компании. Временно закрыт южный вестибюль. Сейчас станция работала и работает штатно.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.