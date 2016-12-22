У метро в Москве прогремел взрыв

Автор:
У метро в Москве прогремел взрыв

Предположительно два человека получили ранения.

В районе метро "Коломенская" в Москве прогремел взрыв. По данным представителей метрополитена никто не пострадал, передает РИА Новости.

В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил изданию, что по уточненным данным, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.

В интернете уже появилось видео с места взрыва. На кадрах видны люди, стоящие перед входом в метро, и автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строительной компании. Временно закрыт южный вестибюль. Сейчас станция работала и работает штатно.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.12.2016, 14:10
  
​В Москве уточнили количество пострадавших при взрыве на станции метро
21.12.2016, 09:37
  
Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике достигло 29 человек
21.12.2016, 09:17
  
​В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, есть погибшие
20.12.2016, 16:46
  
В Сети появилось видео, на котором депутат Мажилиса избил депутата Карагандинского гормаслихата 6
20.12.2016, 16:10
  
​От взрыва сотового телефона пострадала 28-летняя актюбинка 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Автора статьи New York Daily News о Карлове в Кремле назвали "невменяемым" 2
​В Москве прощаются с Андреем Карловым, жестоко убитым в Турции
​В Москве уточнили количество пострадавших при взрыве на станции метро
​Число жертв отравления «Боярышником» достигло 63 человек
​В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата 1
Число погибших от отравления «Боярышником» достигло 60 человек 3
По делу о смертельном отравлении "Боярышником" в Иркутске арестовано 11 человек
Число умерших от отравления "Боярышником" увеличилось до 53 9
Названа предварительная причина крушения самолета в Якутии 1
Все пассажиры потерпевшего крушение в Якутии самолета живы
Loading...