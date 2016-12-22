​Число жертв отравления «Боярышником» достигло 63 человек

По последним данным министерства здравоохранения Иркутской области от отравления концентратом «Боярышник» умерли 63 человека, 109 пострадали, передает Русская служба ВВС.

Сейчас в больницах с отравлениями остаются 37 человек.

Массовое отравление было зафиксировано в воскресенье, все отравившиеся жили в одном микрорайоне Иркутска.

В составе концентрата для ванн «Боярышник», который выпили пострадавшие, оказался метанол, который может быть смертелен даже в небольших количествах.

На следующий день власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу непищевых спиртосодержащих средств.

Во вторник такие же меры были приняты в границах всей Иркутской области.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело, в рамках расследования задержаны 12 человек.