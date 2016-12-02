Актера Ивана Охлобыстина обвиняют в "создании террористической группы"

На актера завели уголовное дело.
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против российского актера Ивана Охлобыстина. Его обвиняют в "создании террористической группы". Об этом в Facebook сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская, передает Today.kz.
По ее информации, поводом для возбуждения дела стали "публичная поддержка Охлобыстиным идей "русского мира", "радостное приветствие "русской весны" на Украине", высказывания в поддержку самопровозглашенной ДНР, "агрессии против Украины со стороны РФ" и воссоединения Крыма с Россией.
На своей странице в Facebook Гитлянская напомнила, что на днях Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР и пообещал республике "помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов".
Охлобыстину запрещен въезд на Украину с осени 2014 года.
Депутат парламента Украины, советник главы МВД Антон Геращенко намерен инициировать запрет въезда российского актера в другие государства.
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