Актюбинец возглавил белорусский БТА банк

Алимжан Есетов прошел конкурс на соответствие квалификационным требованиям и требованиям деловой репутации. Решением совета директоров белорусского БТА Банка актюбинец с 1 декабря возглавил финансовый институт, сообщает пресс-служба банка.

С 1 декабря 2016 года Алимжан Есетов вступил в должность председателя правления белорусского БТА Банка. Он будет осуществлять общее руководство банком, курировать подразделения по направлениям деятельности внутреннего аудита, банковских рисков, внутреннего и комплаенс-контроля, управления персоналом, рекламной и маркетинговой деятельности.

Также Есетов будет руководить финансовым блоком банка, организовывать работу по развитию и сопровождению корпоративного и розничного бизнеса, кредитного и депозитного процессов, отвечать за клиентскую и продуктовую политику, обеспечивать эффективную работу банка в области международных отношений и торгового финансирования, осуществлять административное управление центрами банковских услуг.

Алимжан Есетов родился в Актобе. В 2005 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева по специальности экономист-международник, имеет диплом бакалавра права Каз ГЮУ.

Трудовую деятельность начинал в качестве менеджера на дочернем предприятии Национальной компании "КазМунайГаз" - АО "Морская нефтяная компания «КазМуназТениз", после чего в 2006 году перешел на должность эксперт-аналитика в компанию "PetroGasEnergy".

С февраля 2016 года исполнял обязанности советника председателя правления белорусского БТА Банка. В мае 2016 года был назначен первым заместителем председателя правления, и.о. председателя правления.