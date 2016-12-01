Хакеры украли из российского банка 100 млн руб

Хакеры, судя по всему, проникли в сеть банка и взломали АБС. В результате платёж на крупную сумму вышел с подменённым адресом.

Автоматизированная банковская система одного из российских банков была взломана киберпреступниками, сообщает "Коммерсантъ".

- Банк России зафиксировал факт атаки. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет немногим более 100 млн руб, - сообщили изданию в пресс-службе Банка России, но не уточнили, какой именно банк подвергся хакерской атаке.

FinCERT Банка России сейчас работает с правоохранительными органами, которые расследуют хищение. "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, утверждает, что хакеры похитили средства филиала регионального банка.

- Хакеры, судя по всему, проникли в сеть банка и взломали АБС. В результате платёж на крупную сумму вышел с подменённым адресом. Если следствие подтвердит этот факт, то данный инцидент станет первым случаем успешной атаки на АБС с серьёзной кражей, - полагает источник издания.

АБС - это особый аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматизации банковской деятельности. Система ведёт учёт данных о клиентах банка, заключённых договорах, расчётных счетах, обрабатывает платёжные поручения и формирует реестры платежей для проведения расчётов через платежную систему Банка России.