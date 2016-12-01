Хакеры украли из российского банка 100 млн руб

Автор:
Хакеры украли из российского банка 100 млн руб

Хакеры, судя по всему, проникли в сеть банка и взломали АБС. В результате платёж на крупную сумму вышел с подменённым адресом.

Автоматизированная банковская система одного из российских банков была взломана киберпреступниками, сообщает "Коммерсантъ".

- Банк России зафиксировал факт атаки. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет немногим более 100 млн руб, - сообщили изданию в пресс-службе Банка России, но не уточнили, какой именно банк подвергся хакерской атаке.

FinCERT Банка России сейчас работает с правоохранительными органами, которые расследуют хищение. "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, утверждает, что хакеры похитили средства филиала регионального банка.

- Хакеры, судя по всему, проникли в сеть банка и взломали АБС. В результате платёж на крупную сумму вышел с подменённым адресом. Если следствие подтвердит этот факт, то данный инцидент станет первым случаем успешной атаки на АБС с серьёзной кражей, - полагает источник издания.

АБС - это особый аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматизации банковской деятельности. Система ведёт учёт данных о клиентах банка, заключённых договорах, расчётных счетах, обрабатывает платёжные поручения и формирует реестры платежей для проведения расчётов через платежную систему Банка России.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.11.2016, 19:40
  
Народный банк продаёт китайцам 60% акций Altyn Bank 7
01.11.2016, 10:18
  
Еще одно нападение произошло около банка в Алматы
26.10.2016, 12:31
  
Сапарбаев признал бесполезность многочисленных встреч и форумов 10
25.10.2016, 12:25
  
Глава МВД РК назвал разбоем попытку ограбления банка в Алматы
25.10.2016, 11:29
  
В Алматы у охранника банка нападавшие отняли травматический пистолет
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
За ремонт дороги в фотошопе уволили петербургского чиновника 1
Стиральная машина стала причиной смерти российской спортсменки и ее семьи
YouTube может уйти из России 5
Дети Рамзана Кадырова подарили своему тренеру Porsche
Киркоров признал факт плагиата в песне "Жестокая любовь"
Януковича обвинили в госизмене
В Москве погиб двадцатилетний гроссмейстер Юрий Елисеев
В Киеве признали невозможным возврат Крыма в ближайшие пять лет 1
В России майор полиции отказалась предотвратить смерть женщины
Стало известно, как Ксения Собчак назвала сына 2