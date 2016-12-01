За ремонт дороги в фотошопе уволили петербургского чиновника

Пешеходную дорожку включили в районную программу ремонта и в ноябре прислали отчет - фото аккуратной заасфальтированной дороги.

Губернатор Георгий Полтавченко отчитал подчиненных за использование «фотошопа» в ответах на жалобы горожан через портал «Наш Санкт-Петербург». В начале ноября жители уличили во лжи администрацию Приморского района, отчитавшуюся о ремонте пешеходной дороги, пишет «Фонтанка».

«Совсем ни в какие ворота не влезают попытки «липовать», - высказался губернатор. - Не фотошопом надо заниматься, а работать. Человек, который этим занимался, уже уволен».

Житель Приморского района пожаловался через портал «Наш Петербург» на состояние пешеходной дорожки от Приморского шоссе до пересечения Мебельной улицы и Лыжного переулка. Ее включили в районную программу ремонта и в ноябре прислали отчет - фото аккуратной заасфальтированной дороги. При этом на практике работы так и не выполнили.