Стиральная машина стала причиной смерти российской спортсменки и ее семьи

Во время происшествия в квартире также находились муж спортсменки и ее четырехлетний сын.

Стали известны подробности трагической смерти призера чемпионата мира по хоккею Людмилы Юрловой. По предварительной информации, спортсменка вместе с семьей погибла в результате короткого замыкания в стиральной машинке и последующего ее возгорания, пишет dni.ru.

Возгорание произошло в подмосковных Химках 28 ноября, сообщает "МК". Примечательно, что площадь возгорания стиральной машинки в ванной комнате составила всего четыре квадратных метра, и, вероятно, огонь потух сам. Тем не менее выделившийся угарный газ убил всех жильцов квартиры.

"Людмила Юрлова загрузила вещи в машинку и оставила стирать на ночь. Когда члены семьи спали, произошло короткое замыкание и начался пожар. Днем соседи почувствовали сильный запах гари из квартиры и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили тела трех человек", - цитирует Life.ru пресс-службу подмосковного управления Следственного комитета.

Ранее бывший тренер Людмилы Юрловой сообщил, что квартира загорелась ночью. При этом тела всех членов семьи обнаружили лишь утром, в 12:40 мск.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования родным и близким", - отмечается на официальном сайте организации. О трагической гибели примы русского хоккея заявили и спортивные ведомства Республики Коми.

Как писали Дни.Ру, Юрлова была капитаном клуба "Строитель", выигравшего под ее руководством всесоюзные соревнования на призы кубка "Плетеный мяч", а также членом команды "Буревестник", с которой стала серебряным призером первенства страны. Позже перешла в московский "Октябрь" и завоевала титул чемпиона России по хоккею с мячом.

Людмила Юрлова – бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. В 1993 году начала заниматься хоккеем с шайбой и вошла в состав сборной России.