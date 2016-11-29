Дети Рамзана Кадырова подарили своему тренеру Porsche

Тренер выразил признательность главе Чечни.

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова подарили автомобиль своему тренеру по борьбе Абдулу-Кериму Эдилову, сообщает Yodnews.

Об этом спортсмен написал в своем Инстаграм. Самому старшему сыну Кадырова 11 лет.

«Мы с ними проводим вместе очень много времени, мою привязанность и любовь к ним невозможно передать. Вчера в день моего рождения, они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог- подарили машину PORSCHE PANAMERA. Я знаю, что, никоем образом не заслуживаю этого. Для меня присутствие в моей жизни Ахмада, Эли и Адама- это и есть самый большой подарок!» - написал Керим-Эдилов (орфография и пунктуация автора).

Поводом для подарка стал день рождения тренера.