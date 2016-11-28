Киркоров признал факт плагиата в песне "Жестокая любовь"

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Киркоров признал факт плагиата в песне "Жестокая любовь"

Сумму компенсации юрист не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

Российский певец Филипп Киркоров согласился заключить мировое соглашение с лидером французской группы Space Дидье Маруани по делу о плагиате в композиции "Жестокая любовь". Об этом ТАСС сообщил представляющий интересы Маруани юрист Игорь Трунов.

"В настоящее время подготовлен договор об авторских правах, который позволит Киркорову на законных основаниях исполнять песню "Жестокая любовь"", - заявил Трунов. Он добавил, что переговоры с певцом длились три дня.

Юрист отметил, что российский исполнитель согласился выплатить Маруани компенсацию за нарушение авторских прав. Сумму компенсации Трунов не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

Как рассказал юрист Национальной службе новостей (НСН), лидер Space летит в Москву, чтобы подписать соглашение с Киркоровым.

16 ноября юрист заявил, что на композиции "Жестокая любовь" Киркоров заработал 393 миллиона рублей.

Ранее в ноябре Трунов сообщил о намерении судиться с российским исполнителем в США. 7 ноября Мосгорсуд вернул группе Space иск о защите авторского права по факту плагиата в песне "Жестокая любовь" в исполнении Киркорова. С заявлением против певца коллектив обратился 1 ноября. Лидер Space Дидье Маруани в иске отметил, что композиция "Жестокая любовь" - переработка его произведения Symphonic Space Dream.

Space - французская группа, созданная Маруани, Роланом Романелли и Янником Топом в 1977 году. Она неоднократно приезжала в Россию с концертами.

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