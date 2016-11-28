Януковича обвинили в госизмене

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Януковича обвинили в госизмене

Экс-президента, в частности, обвиняют в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предъявил обвинение экс-президенту страны Виктору Януковичу, сообщает ТАСС.

"Вы подозреваетесь в государственной измене, в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении конституции Украины и развязывании агрессивной войны", - заявил он, воспользовавшись техническим перерывом в заседании суда, на котором Янукович должен выступить по видеосвязи из Ростова-на-Дону в качестве свидетеля по событиям на "майдане" в 2014 году.

Святошинский райсуд Киева заслушивает экс-президента Украины в качестве свидетеля защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Бойцов "Беркута" Генпрокуратура Украины обвиняет в расстрелах людей в дни "евромайдана" в феврале 2014 года.

Заседание должно было пройти 25 ноября, однако его пришлось перенести из-за того, что украинская сторона не смогла доставить в суд обвиняемых, поскольку здание СИЗО, где содержатся бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" заблокировали радикалы. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция не вмешивается в эту ситуацию.

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