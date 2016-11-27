В Москве погиб двадцатилетний гроссмейстер Юрий Елисеев

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В Москве погиб двадцатилетний гроссмейстер Юрий Елисеев

Победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев погиб в 20-летнем возрасте, написал у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" гроссмейстер Даниил Дубов. Об этом сообщает "Р-Спорт".

В 2012 году молодой шахматист стал чемпионом мира среди кадетов, кроме того он выиграл чемпионат России по классическим шахматам в турнире до 16 лет. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Елисеев занимал 212-е место.

"Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев", — написал Дубов.

Дубов также сообщил подробности гибели Елисеева. По его словам, 20-летний гроссмейстер сорвался с 12-го этажа, когда пытался перелезть из окна на балкон.

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