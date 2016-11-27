В России майор полиции отказалась предотвратить смерть женщины

В российском городе Орле среди белого дня на улице на глазах у прохожих 36-летнюю женщину до смерти забил бывший сожитель. Виновной на данный момент считают сотрудницу полицию, которая отказала пострадавшей в помощи и пообещала описать ее труп, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную прессу.

Когда начался конфликт с бывшим любовником на почве ревности, женщина вызывала на помощь сотрудников полиции, но прибывшая сотрудница правоохранительных органов никаких мер помощи не предприняла. Одна из фраз из уст майора полиции Натальи Башкатовой прозвучала так: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте».

Конфликт продолжился на улице, где бывший любовник женщины жестоко избил ее, после чего с места происшествия скрылся. Очевидцы вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Потерпевшая скончалась в больнице – она получила несовместимые с жизнью травмы головы.

36-летняя потерпевшая и ее 37-летний обидчик полтора года жили вместе. После разрыва отношений мужчина преследовал и угрожал бывшей сожительнице. Она написала заявление в полицию, но агрессивного любовника поймали и отпустили. Мужчина уже имел срок за плечами — на его странице есть множество фотографий из мест заключения. Как сообщила знакомая потерпевшей, он был очень жесток — ранее он убил кота своей возлюбленной, скрутив ему шею. А позже и она сама стала объектом его агрессии.

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного УМВД России по городу Орлу майора полиции Натальи Башкатовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Официальное сообщение появилось на сайте УМВД по Орловской области гласит: «Начальником УМВД России по Орловской области назначено проведение служебной проверки. Ее результаты будут доведены до общественности и СМИ в установленные сроки. Данная ситуация находится на личном контроле руководства УМВД. Принято решение об увольнении сотрудницы, опрашивавшей заявительницу. Ее непосредственным руководителям объявлено неполное служебное соответствие. Также строго предупреждены начальник УМВД России по г. Орлу и руководитель отдела организации деятельности УУП и ПДН УМВД России по Орловской области. По итогам проверки к ряду руководителей также будут применены жесткие дисциплинарные меры».

Наталья Башкатова по итогам 2014 года победила во внутреннем конкурсе УМВД России по Орловской области «Лучший по профессии». Она победила в номинации среди участковых.