В Ташкенте создадут площадь Ислама Каримова

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В Ташкенте создадут площадь Ислама Каримова

Для увековечивания памяти первого лидера Узбекистана Ислама Каримова в Ташкенте собрались создать площадь его имени, передает Интерфакс.

«Для увековечения памяти этого великого человека на основе многочисленных предложений соотечественников предлагается создать большую площадь в центре нашей столицы, которая будет носить имя Ислама Каримова и на которой будет установлен памятник первому президенту», - сказал и.о. главы государства, кандидат в президенты Шавкат Мирзиеев.

Он также заявил о пятилетней программе развития города и о планах по созданию в старой части столицы центра истории, культуры и отдыха «Старый Ташкент».

Внеочередные выборы президента в Узбекистане состоятся 4 декабря. Они проводятся в соответствии с Конституцией страны в связи с кончиной Каримова 2 сентября после перенесенного инсульта.

Все четыре политические партии, официально действующие в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты Мирзиеева, Демократическая партия «Миллий тикланиш» - заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия «Адолат» - своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.

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