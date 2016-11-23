Сообщать о своих страницах в соцсетях обяжут чиновников в России

Российских чиновников до 1 апреля 2017 года обяжут рассказывать работодателю об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах, в случае невыполнения данного обязательства им грозит увольнение, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

По данным газеты, которая ссылается на Минтруд РФ, изменения планируется внести в закон "О государственной гражданской службе". Согласно нововведениям, российских чиновников обяжут информировать работодателя об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Впервые они должны будут сделать это до 1 апреля 2017 года. Если чиновник забудет указать имеющийся аккаунт или не захочет этого делать, ему грозит увольнение.