Сообщать о своих страницах в соцсетях обяжут чиновников в России

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Сообщать о своих страницах в соцсетях обяжут чиновников в России

Российских чиновников до 1 апреля 2017 года обяжут рассказывать работодателю об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах, в случае невыполнения данного обязательства им грозит увольнение, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

По данным газеты, которая ссылается на Минтруд РФ, изменения планируется внести в закон "О государственной гражданской службе". Согласно нововведениям, российских чиновников обяжут информировать работодателя об аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Впервые они должны будут сделать это до 1 апреля 2017 года. Если чиновник забудет указать имеющийся аккаунт или не захочет этого делать, ему грозит увольнение.

"Устанавливается обязанность граждан России, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы, а также государственных гражданских служащих представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети интернет, на которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать", - рассказали изданию в Минтруде РФ.

В ведомстве пояснили, что главной целью внесения изменения в закон является "обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики". При этом уточняется, что данные об аккаунтах чиновников в интернете не будут являться общедоступными.

Отмечается, что сейчас ведомство готовит специальную форму для заполнения, чуть позже она будет утверждена правительством. Планируется, что аккаунты пользователей будут искать, используя фамилию, имя и фотографию каждого конкретного чиновника.

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