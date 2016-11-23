Cлухи о смерти Гульнары Каримовой опровергли

Ранее сообщалось, что Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова жива, заявил РИА Новости во вторник источник, близкий к окружению семьи Каримовых.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе Узбекистана заявили, что Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте.

"Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти является ложной", - сообщил собеседник агентства. Он отказался конкретизировать детали и информацию о ее местонахождении.

Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен премьер-министр Шавкат Мирзиеев.