Cлухи о смерти Гульнары Каримовой опровергли

Ранее сообщалось, что Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте.
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова жива, заявил РИА Новости во вторник источник, близкий к окружению семьи Каримовых.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе Узбекистана заявили, что Каримова скончалась 5 ноября от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте.
"Гульнара Каримова жива, информация о ее смерти является ложной", - сообщил собеседник агентства. Он отказался конкретизировать детали и информацию о ее местонахождении.
Второго сентября в возрасте 78 лет от инсульта скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен премьер-министр Шавкат Мирзиеев.
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