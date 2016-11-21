Глава "Почты России" может получать зарплату 120 миллионов рублей в год

Зарплата гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова превысит 500 средних зарплат работников "Почты" и может достичь 120 миллионов рублей в год, сообщает РИА Новости/Прайм со ссылкой на газету "Ведомости".

Так, согласно приказу главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова от 31 октября 2016 года о предельном соотношении заработной платы руководителя "Почты России", его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников "Почты России", зарплата гендиректора "Почты России" превысит 500 средних зарплат работников, его заместителя - 350, а главного бухгалтера - 150 средних зарплат, пишет газета.

В 2016 году, по прогнозу компании, средняя зарплата почтового работника должна превысить 20 тысяч рублей в месяц, говорил ранее представитель "Почты России". Таким образом, зарплата гендиректора "Почты" может составить 10 миллионов рублей в месяц, или 120 миллионов рублей в год, отмечает издание.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев - как и представитель вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, курирующего почтовую связь. Представитель "Почты России"не ответил изданию на вопросы.

По словам федерального чиновника, вознаграждение Страшнова было сделано таким высоким, чтобы оно могло быть конкурентным на рынке. Страшнов перешел из частной компании (возглавлял российскую Tele2), он менеджер высокого уровня, необходимо было обеспечить ему соответствующий доход, уверен собеседник издания: контракт со Страшновым Минкомсвязи пробовало утвердить у правительства, но не дождалось согласования.