Глава МВД Украины прокомментировал назначение своей заместительницы

Арсен Аваков заявил, что 24-летние "выигрывают" у 50-летних, когда речь идет об "исполнении функций".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил назначение 24-летней девушки на пост вице-министра в его ведомстве, передает "Газета.ru".

Министр заявил, что 24-летняя Анастасия Деева "выигрывает" в сравнении с ним.

"Должность заместителя министра - это функция! И стоит понять, что на ряде функций в этой сложнейшей системе, каковой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня. Это нормально, и это работает", - заявил он.

Аваков также отметил, что Деевой выделили отдельную должность для осуществления координации международных проектов после внутренних консультаций, "в том числе - с ключевыми иностранными партнерами".