Откровенные фотографии опубликовала 24-летняя замминистра МВД Украины

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Откровенные фотографии опубликовала 24-летняя замминистра МВД Украины

На чиновницу могут в ближайшем времени открыть уголовное дело.

Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева не гнушается выставлять свои фото без одежды в интернет, пишет издание "Украньюс".

Пикантные фотографии на интернет-платформе Flickr разместила сама Деева еще в 2009-2010 годах.

На фото она позирует в полуобнаженном виде, с сигаретами во рту и в нижнем белье.

Также в кадр попали, очевидно, молодой человек замминистра, отец и маленькая девочка, фотографиями которой практически "забит" аккаунт Деевой. Отметим, что на большинстве снимков, выложенных Деевой в общий доступ, девочка, подписанная как Софи, без одежды.

Напомним, новому заместителю министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасии Деевой всего 24 года. О ее назначении на должность говорится в распоряжении №806. Новоиспеченная замминистра по вопросам евроинтеграции предпочитает недешевые дизайнерские вещи и терпеть не может подделки.

Кроме того, в отношении Деевой в скором времени могут открыть уголовное делопроизводство по статье 399 украинского Уголовного кодекса за служебный подлог, а именно - "Внесение в служебные документы заведомо ложных данных".

Дело в том, что Деева в своей анкете до назначения на столь высокий пост указала, что имеет 10-летний стаж работы в Министерстве внутренних дел. Получается, что она трудилась правоохранителем с 14 лет. Об этом пишет Лайф.

- В анкете явно указаны недостоверные данные - это основной признак преступления, предусмотренного статьёй 399 УК. Наказание - ограничение свободы на срок до трёх лет с правом занимать определённые должности сроком до трёх лет, - заявил бывший руководитель ГСУ СБУВасилий Вовк.

Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что назначение Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел страны проходило с многочисленными нарушениями.

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