Откровенные фотографии опубликовала 24-летняя замминистра МВД Украины

На чиновницу могут в ближайшем времени открыть уголовное дело.
Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева не гнушается выставлять свои фото без одежды в интернет, пишет издание "Украньюс".
Пикантные фотографии на интернет-платформе
На фото она позирует в полуобнаженном виде, с сигаретами во рту и в нижнем белье.
Также в кадр попали, очевидно, молодой человек замминистра, отец и маленькая девочка, фотографиями которой практически "забит" аккаунт Деевой. Отметим, что на большинстве снимков, выложенных Деевой в общий доступ, девочка, подписанная как Софи, без одежды.
Напомним, новому заместителю министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасии Деевой всего 24 года. О ее назначении на должность говорится в распоряжении №806. Новоиспеченная замминистра по вопросам евроинтеграции предпочитает недешевые дизайнерские вещи и терпеть не может подделки.
Кроме того, в отношении Деевой в скором времени могут открыть уголовное делопроизводство по статье 399 украинского Уголовного кодекса за служебный подлог, а именно - "Внесение в служебные документы заведомо ложных данных".
Дело в том, что Деева в своей анкете до назначения на столь высокий пост указала, что имеет 10-летний стаж работы в Министерстве внутренних дел. Получается, что она трудилась правоохранителем с 14 лет. Об этом пишет Лайф.
- В анкете явно указаны недостоверные данные - это основной признак преступления, предусмотренного статьёй 399 УК. Наказание - ограничение свободы на срок до трёх лет с правом занимать определённые должности сроком до трёх лет, - заявил бывший руководитель ГСУ
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