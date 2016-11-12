Петербуржец отравил пятимесячного племянника уксусом

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Петербуржец отравил пятимесячного племянника уксусом

В Санкт-Петербурге 32-летний мужчина задержан по подозрению в умышленном отравлении пятимесячного племянника уксусом, сообщает сайт Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 11 ноября добавил уксусной кислоты в детское питание, предназначенное для кормления пятимесячного сына своего сводного брата, с которым находился в конфликтных отношениях.

Утром ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, где находится в реанимации.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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