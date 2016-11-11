24-летняя любительница дорогих брендов стала новым замглавы МВД Украины

Ранее Анастасия Деева жила в Стокгольме, где занималась "зелёными" технологиями.
Свежеиспечённым заместителем главы украинского МВД по вопросам евроинтеграции назначена 24-летняя Анастасия Деева. Пользователи Сети и СМИ, стараясь как можно больше узнать о девушке, выяснили, что она является большим любителем дорогих брендов и презрительно относится к подделкам в фешн-сфере, пишет Лайф.
- В основном одежду я покупаю за границей во время командировок или отдыха. Мекка шоппинга для меня - это Швеция и Дания. Одно из моих любимых пальто-ватников пошила для меня моя подруга SonyaSoltes. Это вещь, которую не хочется снимать, я в ней облетела уже всю Скандинавию и обкатала все горы, - рассказала она в ходе общения с журналистами.
Среди любимых брендов Анастасия Деева назвала Acne, StellaMcCartney, MM6, &OtherStories и COS. Среди любимых украшений она назвала кольцо FreyWille Ирисы Клода Моне, стоимость которого составляет в среднем 18,5 тысячи рублей. При этом задекларированный доход девушки за 2015 год составил 10,7 тысячи рублей и неизвестные 24,3 тысячи долларов, полученных из-за рубежа.
Ранее новоиспечённая заместитель Арсена Авакова жила в Стокгольме, где занималась "зелёными" технологиями. После перешла на работу в МВД Украины как советник по социальным проектам.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.