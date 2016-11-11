24-летняя любительница дорогих брендов стала новым замглавы МВД Украины

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24-летняя любительница дорогих брендов стала новым замглавы МВД Украины

Ранее Анастасия Деева жила в Стокгольме, где занималась "зелёными" технологиями.

Свежеиспечённым заместителем главы украинского МВД по вопросам евроинтеграции назначена 24-летняя Анастасия Деева. Пользователи Сети и СМИ, стараясь как можно больше узнать о девушке, выяснили, что она является большим любителем дорогих брендов и презрительно относится к подделкам в фешн-сфере, пишет Лайф.

- В основном одежду я покупаю за границей во время командировок или отдыха. Мекка шоппинга для меня - это Швеция и Дания. Одно из моих любимых пальто-ватников пошила для меня моя подруга SonyaSoltes. Это вещь, которую не хочется снимать, я в ней облетела уже всю Скандинавию и обкатала все горы, - рассказала она в ходе общения с журналистами.

Среди любимых брендов Анастасия Деева назвала Acne, StellaMcCartney, MM6, &OtherStories и COS. Среди любимых украшений она назвала кольцо FreyWille Ирисы Клода Моне, стоимость которого составляет в среднем 18,5 тысячи рублей. При этом задекларированный доход девушки за 2015 год составил 10,7 тысячи рублей и неизвестные 24,3 тысячи долларов, полученных из-за рубежа.

Ранее новоиспечённая заместитель Арсена Авакова жила в Стокгольме, где занималась "зелёными" технологиями. После перешла на работу в МВД Украины как советник по социальным проектам.

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