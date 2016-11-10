Семье мальчика, спавшего на картоне, президент Кыргызстана подарил квартиру

Семья получила трехкомнатную квартиру.
Семье мальчика, спавшего на картоне, президент
Фотографию ребенка, спящего на земле под контейнером на территории рынка в
Мать ребенка сейчас нигде не работает, дети устроены в детский сад.
Женщина была замужем дважды. Второй муж уехал на заработки в Россию и не помогает.
Мать-одиночка воспитывает четырех детей. Двоих из них у нее временно забрали и разместили в реабилитационном центре.
«Двоих детей в возрасте 3 и 6 лет разместили в центр временного пребывания в связи с тем, что у нее нет надлежащих условий для содержания и постоянной работы. Грудного ребенка хотели направить в Ошский дом малютки, но потом было решено оставить ближе к матери. Женщине оказана помощь продуктами и одеждой, ей ищут работу и восстанавливают утерянный паспорт. После этого детям выдадут свидетельства о рождении, и она сможет получать пособия на детей. После этого рассмотрят вопрос об их обустройстве. Районное управление нашло спонсора, который будет оплачивать съемную квартиру. Муж из
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