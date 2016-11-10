Семье мальчика, спавшего на картоне, президент Кыргызстана подарил квартиру

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Семье мальчика, спавшего на картоне, президент Кыргызстана подарил квартиру

Семья получила трехкомнатную квартиру.

Семье мальчика, спавшего на картоне, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил квартиру, сообщает 24.kg.

Фотографию ребенка, спящего на земле под контейнером на территории рынка в Ошской области, опубликовали многие электронные издания, и глава государства поручил найти мальчика и оказать его семье возможную помощь.

Мать ребенка сейчас нигде не работает, дети устроены в детский сад.

Женщина была замужем дважды. Второй муж уехал на заработки в Россию и не помогает.

Мать-одиночка воспитывает четырех детей. Двоих из них у нее временно забрали и разместили в реабилитационном центре.

«Двоих детей в возрасте 3 и 6 лет разместили в центр временного пребывания в связи с тем, что у нее нет надлежащих условий для содержания и постоянной работы. Грудного ребенка хотели направить в Ошский дом малютки, но потом было решено оставить ближе к матери. Женщине оказана помощь продуктами и одеждой, ей ищут работу и восстанавливают утерянный паспорт. После этого детям выдадут свидетельства о рождении, и она сможет получать пособия на детей. После этого рассмотрят вопрос об их обустройстве. Районное управление нашло спонсора, который будет оплачивать съемную квартиру. Муж из Узгена выехал в Россию на заработки», - сказали в Минсоцразвития.

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