Ксения Собчак родила дочь

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Ксения Собчак родила дочь

Ребенка назвали Анной.

Российские СМИ утверждают, что Ксения Собчак наконец стала мамой. По данным издания StarsLife, Ксения родила дочь, которую назвали Анной.

Официальных подтверждений этому нет, СМИ ссылаются на анонимные источники из окружения Собчак и Виторгана. Сама телеведущая пока не делала никаких заявлений или даже намеков. Даже наоборот, сегодня утром Ксения опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором она одета в пальто и сумку со звездами - таким образом телеведущая попыталась соответствовать главной теме дня, связанной с выборами в США. В подписи к фотографии, опубликованной несколько часов назад, Ксения отметила, что находится в ЦУМе.

Однако фанаты Собчак решили, что в таком виде она собралась ехать в роддом и уже вовсю пишут ей поздравления с рождением дочки. Правда, Ксения пока не ответила на приветствия пользователей в комментариях.

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