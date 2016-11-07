Саакашвили решил уйти в отставку

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Саакашвили решил уйти в отставку

"Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы", - сказал Саакашвили.

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об уходе в отставку со своего поста. Об этом в понедельник он сказал в ходе брифинга, передает телеканал «112 Украина».

"Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеятся и пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы и для того, чтобы избавить Украину от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация - набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину", - сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что не намерен возвращаться в Грузию, поскольку будет продолжать работать на Украине.

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